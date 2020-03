Oms: “Coronavirus è una pandemia”

Il Coronavirus da oggi può essere considerata una pandemia.

A riconoscerla come tale è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità tramite le parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha dichiarato nel corso della conferenza stampa svolta a Ginevra: «Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi COVID-19, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L’Oms ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia».

Il direttore ha inoltre ringraziato l’Italia per le misure adottate per limitare i numeri del contagio. E riguardo al virus ha specificato: «Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata».

EPIDEMIA E PANDEMIA

La pandemia, dal greco pan-demos, “tutto il popolo”, è un’epidemia che si espande rapidamente diffondendosi in più aree geografiche del mondo. La “semplice” epidemia invece è quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha quindi riconosciuto che ora il problema Covid-19 è globale, non più limitato a zone limitate del pianeta.