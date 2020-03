Openjobmetis, l’obiettivo è Toney Douglas

Sembra essere Toney Douglas il sostituto di Jason Clark nella rosa della Openjobmetis. La società biancorossa ha guardato al mercato spagnolo per rimpiazzare l’americano, partito per gli USA vista la situazione coronavirus e l’imminente parto della moglie: le attenzioni sembrano focalizzate sul veterano con lunga esperienza in NBA, che ha appena lasciato l’Estudiantes di Madrid, squadra dove – da poco – gioca Aleksa Avramovic.

Douglas, americano di 1,88, è nato nel 1986 in Georgia ed è stato scelto al primo giro nel Draft NBA del 2009 dai Lakers, al numero 29: da quel momento ha vestito ben sette maglie nel massimo campionato cestistico mondiale (10,6 punti con New York nel 2010/11 il suo massimo) prima di scegliere la via dell’Europa e più precisamente della Turchia.

Con la divisa dell’Efes ha vinto la coppa nazionale 2018 insieme a Bryant Dunston; poi si è spostato al Sakarya e al Darussafaka. Sia con quest’ultimo club sia con l’Efes ha potuto disputare l’Eurolega; nel 2018-19 il suo bottino è stato di 14,5 punti e 4 assist di media a partita.

In attesa di conferme, intanto, c’è da segnalare il momento complicato che sta vivendo lo spogliatoio della Openjobmetis al pari di quello di molte altre squadre del basket italiano. La lunga attesa dovuta a slittamenti e indecisioni legate al coronavirus sta diventando snervante e la situazione di Varese è ancora più marcata visto che la squadra non gioca una partita vera da fine gennaio a causa delle tante concomitanze di calendario.