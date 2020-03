Rally dei Laghi rinviato: si cerca una nuova data

C’è anche il 29° Rally dei Laghi tra le manifestazioni sportive che risentiranno dei provvedimenti legati al coronavirus. La gara motoristica è in programma per il fine settimana del 28/29 marzo, quindi all’interno di quella data del 3 aprile entro il quale è previsto lo svolgimento di partite e manifestazioni solo con la formula delle “porte chiuse”, dunque senza tifosi.

Gli appuntamenti all’aperto, come appunto il rally, richiamano ai bordi delle strade migliaia di appassionati e per questo motivo la loro messa in atto presenta criticità particolari. Per questo motivo gli organizzatori (la Asd Rally dei Laghi presieduta da Andrea Sabella) hanno deciso di spostare il “Laghi” a data da destinarsi.

Non si tratterebbe, però, di una cancellazione: la volontà è proprio quella di riposizionare il rally in una diversa collocazione, in modo da non interrompere una tradizione quasi trentennale e di consentire comunque a piloti e navigatori di partecipare a una della gare più amate della nostra zona. Difficile, per il momento, ipotizzare la nuova data visto che per una prova di questo genere vanno “incrociate” numerose variabili; la ricerca di un nuovo weekend, tuttavia, è già incominciata.