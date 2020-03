Spazientito dalla coda in banca si mette a sputare in giro

Pare che avesse perso il Bancomat e avesse necessità di prelevare urgentemente. E quando ha trovato la coda in banca, spazientito dall’attesa che si prolungava, ha deciso di risolverla in modo incivile, approfittando delle preoccupazioni per il Coronavirus: ha sputato qua e là tra l’atrio e l’area all’ingresso della filiale, provocando il fuggi fuggi degli altri clienti.

È successo a metà mattina di oggi, lunedì 16 marzo, all’Unicredit di via Manzoni, in centro a Gallarate, protagonista una persona già nota alle forze dell’ordine, arrivata in via Manzoni in compagna di un’altra persona.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Polizia di Stato, per riportare ordine. Pare che i due abbiano perso anche del sangue (da chiarire perché si fossero feriti, se prima o al momento). Il direttore ha poi disposto la sanificazione dell’ambiente e per questo la filiale è stata chiusa: le operazioni di accurata pulizia stanno incominciando ora, primo pomeriggio, e l’ingresso è presidiato dalla guardia giurata.

Quanto all’autore del gesto, di sicuro la sua presenza – giustificata dalla necessità di prelevare – non lo espone a denuncia per violazione del Decreto che impone misure di prevenzione del Coronavirus. Le forze dell’ordine valuteranno invece se, spaventando gli altri a suon di sputi, abbia commesso un reato.