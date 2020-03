Troppi visitatori, chiudono anche i rifugi di montagna dell’Ossola

L’emanazione dell’ordinanza del governo di domenica mattina, e l’estensione alla provincia VCO delle restrizioni ha rappresentato per i rifugi dell’ Ossola, come per tante realtà ricettive, motivo di incertezza e di dubbio sull’apertura delle strutture.

Con l’emergenza Covid-19 se dall’estero le disdette sono arrivate puntuali, pare che gli italiani non abbiano proprio preso tutti sul serio la questione. Le scorse domeniche infatti, nonostante gli inviti a limitare gli spostamenti, si sono registrati grandi flussi verso le località di montagna, piste da sci con code agli impianti, e rifugi pieni.

Non esiste al momento una vera e propria ordinanza che imponga la chiusura dei rifugi alpini ma la divisione Ossolana di AGRAP, l’associazione Gestori Rifugi Alpini del Piemonte vuole dare il buon esempio, e per questo tutti i rifugi aderenti che fanno la stagione invernale, hanno deciso di chiudere fino a contrordine. Vuole essere un segnale forte, che sottolinea la necessità di responsabilizzare tutti i frequentatori della montagna, che per una volta è meglio che rimangano a casa fino a quando la situazione non sarà risolta.

«Alcuni gestori di rifugio non lasceranno la proprio struttura. Non hanno scelta perché è la loro casa e saranno comunque disponibili ad accogliere chiunque si presenti. In ogni caso l’appello è unanime. Sforziamoci di rimanere ciascuno nelle proprie abitazioni. Sforziamoci di resistere alla tentazione di andare in massa nei centri commerciali, o nei luoghi di villeggiatura. Ascoltiamo la voce degli esperti e diamo l’esempio: #iorestoacasa».

La chiusura interessa anche diverse strutture di proprietà delle sezioni Cai del Varesotto (sezioni di Gallarate, Busto Arsizio e Somma Lombardo).

Per contattare i rifugisti e avere notizie concrete sulla chiusura delle strutture invitiamo a contattarli singolarmente. Icontatti si trovano sul sito www.rifugidellossola.it