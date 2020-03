Un etto di hashish e 150 proiettili, arrestato

Nella serata di venerdì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne autista del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

In particolare, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre transitava a bordo di un’autovettura Citroen in questa via Vetta d’Italia. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di due involucri contenenti 112 grammi di hashish e un involucro con 1,75 grammi di marijuana.

Successiva perquisizione locale estesa presso l’abitazione del 39enne ha consentito di rinvenire 150 cartucce calibro 22 LR e un grammo e mezzo di hashish, il tutto sequestrato dai Carabinieri.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.