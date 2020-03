Un numero in più per la spesa a casa agli anziani

La spesa a domicilio per gli anziani soli over 75 a Varese funziona.

Il servizio, attivato nella mattinata di sabato scorso, ha fatto registrare in questi giorni diverse chiamate. Per questo motivo, per favorire una comunicazione più efficace con gli operatori, la Protezione civile di Varese ha attivato un secondo numero telefonico destinato a questa iniziativa: da oggi, oltre allo 0332.329372, si potrà chiamare anche lo 0332.310921.

«Il nostro impegno – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – raddoppia anche su questa iniziativa. È un modo concreto per stare a fianco degli anziani e di chi ha più bisogno; abbiamo visto che funziona e così lo implementiamo. Attenzione però: perché la spesa a domicilio sia davvero efficiente è importante che venga utilizzata solo da chi ha un bisogno serio e reale e non ha altre possibilità legate a parenti o vicini di casa».

Il servizio è gestito dai volontari della Protezione civile cittadina e dai Servizi sociali di Palazzo Estense.