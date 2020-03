“Io sono Vedano”, il video di Manuel per il suo paese

Un video per dire a tutto il paese “Ce la faremo“, ma anche per ringraziare chi, in questo momento difficile, si sta dando da fare assicurando servizi e assistenza, e a chi opera per tenere insieme la comunità.

L’iniziativa è del giovane vedanese Manuel Galici, 19 anni, che in questi giorni di stop forzato da scuola, sport e attività con gli amici, ha impiegato il tempo per montare un video dove a parlare è proprio il paese di Vedano Olona.

Manuel che a breve si iscriverà all’università, ha frequentato il corso di comunicazione all’istituto tecnologico Don Milani di Tradate e ha dimestichezza con video e strumenti multimediali.

«Con questo video ho voluto ringraziare tutte le persone che, in questi giorni difficili, si stanno dando da fare sul nostro territorio – dice Manuel – Il sindaco Cristiano Citterio e tutta l’amministrazione comunale del Comune di Vedano Olona per avermi appoggiato in questa iniziativa, ringrazio tutti i commercianti che in qualche modo fanno avere tutto il necessario alla popolazione, grazie anche al nostro parroco che non ci fa mancare i momenti di preghiera insieme. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni che non si sono fermate e hanno continuato a dare un forte contributo a noi tutti. Infine, ringrazio le scuole di Vedano che si sono adoperate per far andare avanti l’anno scolastico».

Nel video tutti i luoghi importanti del paese, ma anche tanti vedanesi che con la parola d’ordine #iosonovedano hanno voluto partecipare per mandare un messaggio di forza e di speranza ai propri concittadini.

«Siamo una piccola ma grande comunità – dice Manuel – e insieme riusciremo a superare questa difficoltà».