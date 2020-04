Il 25 Aprile degli studenti di Busto Arsizio: “Noi restiamo liberi”

Le scuole non si fermano. Nella ricorrenza del 25 aprile, la data più importante nell’educazione alla cittadinanza e alla costituzione, il liceo Candiani Bausch in collaborazione stretta con il liceo Scientifico A.Tosi , l’ I.P.S.S.C.T. P.VERRI e la sezione ANPI G.Castiglioni della città propone una riflessione per immagini e musiche sulla data fondante la nostra libertà e la tutela dei diritti umani.

Nel video troverete un contributo del Senatore Gian Pietro Rossi, testimone della resistenza partigiana e della nascita della democrazia nel nostro paese, scomparso il 24 luglio dell’anno scorso. Le parole di Norberto Bobbio richiamano l’importanza dell’impegno attivo di ciascuno di noi, protagonista della storia collettiva. Le musiche e le canzoni ripropongono, in un arrangiamento originale e nell’esecuzione dei nostri giovani studenti e studentesse, il legame con la Storia e con chi, prima di noi, ha saputo prendere posizione senza rifugiarsi in una pericolosa indifferente distanza. Il video sarà disponibile sui siti delle scuole coinvolte nel progetto oltre che sul sito provinciale dell’ANPI. Il progetto, già in cantiere prima della quarantena, ha trovato voce anche a distanza grazie alla motivazione di allievi e docenti.

La memoria attiva del 25 aprile continua, sul sito del Liceo, grazie al lavoro svolto dalla prof.ssa Stefania Cattaneo che con la sua classe 4SF ha sviluppato un progetto sul Pioniere, storica narrazione che, negli anni Cinquanta e grazie alla regia di Gianni Rodari, ha educato intere generazioni ai valori della democrazia e del libero confronto.

Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Gianni Rodari, intellettuale raffinato e scrittore a pieno titolo inserito nella storia della letteratura italiana e mondiale. Gianni Rodari fu anche partigiano e per l’intera sua vita contribuì alla costruzione di una società più equa ed alla crescita di uomini e donne liberi. Ecco perché il Liceo Candiani Bausch lo ricorderà anche nella trasmissione radio che andrà in onda proprio il 25 aprile alle 17:15. Per sintonizzarsi è sufficiente cliccare sul sito di Radioart

Dal 25 aprile a Gianni Rodari, alla libertà dell’intelligenza creativa che ci permette di mantenere vigile la nostra coscienza e di continuare a tutelare il libero pensiero e i diritti di ciascuno.

Buon 25 aprile!