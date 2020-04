“Ciao Presidente”, Cugliate Fabiasco piange la seconda vittima del virus

Pierluigi Chini, per tutti “Il Titti”, era il volto buono e sorridente della Scuola dell’Infanzia di Cugliate Fabiasco. Presidente lo era da “soli” otto anni quando, andando in pensione dal suo lavoro in Svizzera, era stato eletto per il primo mandato. Ma lui e la sua famiglia sono trent’anni, con la moglie nel ruolo di segretaria, che contribuiscono e tengono vivo l’asilo, e con lui tutta una comunità. “Una persona sempre presente e disponibile al dialogo con le famiglie, impegnato a garantire continuità alla scuola e alle insegnanti” raccontano i colleghi “che ha sempre dato il massimo per tenere rapporti con le amministrazioni che si sono succedute, con lo scopo unico di ottenere il meglio per l’asilo e i bimbi del paese.”

La triste notizia è corsa in fretta in paese, dopo l’annuncio della famiglia. La scuola lo ha voluto salutare così :

“Ciao Presidente,

Ti ringraziamo per tutto il tempo che hai dedicato ai bambini e alle famiglie della nostra Scuola dell’infanzia. Noi Amministratori, con le insegnanti e il personale della cucina siamo particolarmente vicini a Patrizia, Tiziana e Valentina.

Un affettuoso abbraccio a Marco ed Andrea, i nipotini con cui avevi un rapporto tanto speciale.

Ci mancherai!”