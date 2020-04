Consulenze pedagogiche gratuite per i genitori

A seguito della sua esperienza nei servizi educativi per minori e famiglie nei territori di Busto Arsizio e Gallarate, della Valle Olona, e dell’Altomilanese, la cooperativa sociale LaBanda onlus fronteggia la quarantena mettendo a disposizione della comunità la competenza propria della sua équipe pedagogica.

“In un momento particolarmente straordinario ed impensabile come quello che stiamo vivendo e che ci ha travolti come un fiume in piena, abbattendosi anche sui servizi educativi e sulle realtà di cura ed accoglienza – scrivono i promotori – il mondo educativo è chiamato a reagire e a riformularsi, ora più che mai.

Nasce così un servizio di consulenza pedagogica , gratuito e on line, che vuole essere un’occasione di confronto tra professionisti dell’educazione e famiglie, al fine di poter affrontare insieme un periodo particolarmente intenso sul piano emotivo, e quindi, educativo.

È la stabilità emotiva che permette agli adulti di essere genitori sani, benefici, speranzosi: è questo il primo bisogno dei figli, piccoli o grandi che siano.

I problemi e le sfide educative quotidiane, non cessano di esistere e devono trovare una nuova modalità di alleanza tra tutti gli adulti che costituiscono il riferimento di bambini e ragazzi, venendo a mancare, almeno per ora, molti degli abituali contesti di contatto interpersonale.

Il servizio si affianca ai genitori, giorno dopo giorno, accompagnandoli nel proprio ruolo educativo per individuare e costruire insieme le vie percorribili nelle situazioni che si presentano concretamente nel quotidiano, affrontandole da un punto di vista educativo.

La consulenza è rivolta a tutti i genitori con figli in età dagli 0 ai 18 anni e offre un’occasione di confronto e supporto sui dubbi nella cura e nella relazione con il proprio bambino, nell’attrezzarsi di strumenti educativi che aiutino ad affrontare le più disparate questioni educative, i momenti di crisi e di conflitto con bambini e ragazzi attivando lo sviluppo di una forma di ascolto e comunicazione attenta e rispettosa per tutti.

I genitori interessati possono inviare una email all’indirizzo area.infanzia@labandacoop.it e sarà ricontattato da un pedagogista dell’équipe del servizio che attiverà, secondo le modalità telematiche disponibili alla famiglia, un incontro conoscitivo che possa dare vita ad una consulenza pedagogica personalizzata e mirata alle necessità educative della famiglia.