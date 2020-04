Cva Angera: “Grazie a tutti per il tempo e i doni”

Anche ad Angera la solidarietà si è mossa con tanti strumenti e lungo strade diverse per illuminare questo periodo buio.

Il presidente del Cva, il Corpo Volontari Ambulanza di Angera e i consiglieri, desiderano ringraziare di cuore quanti hanno pensato a loro e hanno contribuito ad aiutarli, donando il proprio tempo (come i volontari dell’associazione, che sono stati in prima linea), ma anche con un contributo economico o con materiale donato all’associazione per permettere di svolgere servizi regolarmente e in sicurezza.

«Tra i tanti vogliamo ringraziare Micaela Varalli, il Gruppo Anziani Casa Rosa Taino, l’Associazione Culturale Islamic, la Proloco di Ranco, il Comitato Il Palio Sestese, l’Associazione Rione Baranzitt di Angera, Marco Colombo, gli Amici Della Bruschera, Giovanni Buzzi Giovanni , il sindaco e la giunta e molti altri».

In questa fase dell’emergenza l’attenzione del Cva è focalizzata sulle attività associative (gestione del servizio emergenza urgenza 118, trasporti urgenti protetti intraospedalieri, servizio auto infermieristica di Sesto Calende, trasporti non urgenti) che impegnano oltre 30 persone ogni giorno. «Appena sarà possibile – dicono i vertici dell’associazione – per garantire la massima trasparenza, sarà stilata una relazione su come abbiamo utilizzato le donazioni. Intanto facciamo gli auguri di buona Pasqua a tutti da tutti noi».