A Daverio sale il numero di contagi

Sale il numero di contagi a Daverio. A confermarlo è il sindaco Franco Vincenzo Martino con una comunicazione ufficiale.

Cari concittadini. avendo avuto ieri sera notizia dalla stampa locale di 4 casi Positivi a tamponi per testare la presenza di Co.Vi.D. 19 (Corona Virus) a Daverio (allora a me non risultanti nelle 2 banche dati di comunicazione ufficiali riservati ai Sindaci, ora aggiornate), a seguito di verifiche con Prefettura e Medico di Medicina Generale competente, confermo la notizia inaspettata.

Nella giornata in cui cercavamo di chiarire le novità del Decreto del Presidente del CM pubblicato attendevamo eventuali precisazioni Regionali, in vista della graduale riduzione delle restrizioni, per persone e imprese, da lunedì prossimo, la situazione del nostro paese pareva in via stabilizzazione.

Delle uniche tre persone positive a noi risultanti (una già da tempo dimesse al domicilio, ospedalizzata in netto miglioramento – trasferita nei giorni scorsi in altra struttura ospedaliera periferica, unicamente in attesa di conferma negatività del tampone per poter tornare alla residenza – la terza senza sintomi particolari – a domicilio unicamente in attesa dell’esito del secondo tampone per riprendere l’attività lavorativa -), contattate, le informazioni ci facevano ragionevole e sperare in soluzioni positive per tutte le persone di Daverio.

Tutte le persone, familiari o conviventi, entrate in contatto con loro sono a casa, a seguito di provvedimento medico di cosi detta “quarantena” portando il numero attuale dei c.d. osservati a nove; risultano tutti in buone condizioni, la situazione resta monitorata, quando è stato richiesto supporto l’abbiamo fornito.

Continuiamo ad applicare le regole di limitazione contatti social consigliate a maggior ragione in questa fase in cui si stanno riducendo gradualmente alcune limitazioni alle attività ed agli spostamenti, a tutela di tutti.

Anche all’ultima persona di Daverio, ed alla famiglia in cura per la positività vanno gli auguri di tutti noi, confidando anche in questo caso in una positiva efficacia delle cure. Resto a disposizione, il sindaco, Franco Vincenzo Martino