“Donne in quarantena”: da Varese all’Austria per dire IoCantoaCasa

Cantare a casa, stravolgendo per l’occasione un successo di Zucchero, insieme alle amiche in videochiamata e con l’aiuto del fratello musicista, per poter aderire alla campagna mondiale “IoCantoaCasa” che rallegra mezzo mondo con le perfomances di artisti grandi, grandissimi o anche improvvisati e volonterosi.

E’ questa l’idea che ha avuto Francesca Fraula, ex varesina (Ma, come dice lei, «“ex” si fa per dire, perché anche se vivo da 20 anni all’estero, Varese è e sarà sempre ‘casa mia’») che ora vive a Vienna e che ha fondato, ormai diversi anni or sono, un’associazione dal nome “MIV – Mamme italiane a Vienna” che conta un sito e un gruppo facebook con quasi mille partecipanti.

«Con le altre mamme, visti i tanti ‘video della quarantena’ online, abbiamo pensato di farne uno anche noi e con l’aiuto prezioso del maestro Luca Fraula, che è varesino e anche mio fratello, ne abbiamo realizzato uno simpatico» che ci ha mandato.

Nel video, oltre appunto al maestro Fraula, «Non si vede, ma suona e senza di lui non sarebbe stato possibile fare nulla» ci sono due “cantanti” varesine ma anche milanesi, siciliane, sud tirolesi, trentine, pescaresi, romane, napoletane: «C’è tutta Italia qui» sottolinea.

Ecco la loro “opera”, che ci hanno inviato «Sperando di rallegrare anche voi per qualche minuto».