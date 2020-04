Grazie ai volontari, i bambini hanno ritrovato il loro materiale scolastico

«Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo, è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce». (Dietrich Bonhoeffer)

Nella giornata di martedi 21 aprile, i piccoli studenti della scuola primaria di Cuveglio si sono visti recapitare tutto il materiale che avevano lasciato a scuola, sicuri di poterlo utilizzare tra i loro banchi dopo solo qualche giorno di vacanza ma che in modo brusco e inaspettato, non hanno più potuto consultare. Ciò è stato possibile grazie al contributo fondamentale e generoso di quanti si sono messi a disposizione della comunità.



E’ bello poter dire grazie di cuore a chi si è reso disponibile e prezioso: Amministrazione Comunale, Protezione Civile, Carabinieri e volontari. Un grazie di cuore va anche a tutti i rappresentanti dei genitori per la loro indispensabile e considerevole collaborazione con le insegnanti in questo particolare momento.

Grazie per questa bella lezione di solidarietà: a tutti voi va la nostra gratitudine

Dirigente, insegnanti e bambini della Scuola Primaria di Cuveglio