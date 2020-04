Illustrare e stravolgere i finali di Rodari: la sfida

Dedicata a bambini e ragazzi e al grande poeta, pedagogista e scrittore di libri per bambini Ginni Rodari, la nuova proposta “virtuale” della Biblioteca di Gavirate.

Punto di partenza sono i cento anni dalla nascita di Rodari (classe 1920) e il fatto che il grande artista abbia vissuto parte della sua gioventù proprio qui, sulle sponde del Lago di Varese.

“Tanto che due delle sue Favole al telefono sono ambientate proprio a Gavirate”, ricordano le bibliotecarie. Il riferimento è a “La donnina che contava gli starnuti” e “A comprare la città di Stoccolma”.

Partendo da qui la sfida per bambini e ragazzi è duplice: leggere entrambe le storie (per chi non avesse il libro qui trova la prima e qui invece la seconda). “Poi, con tutta la fantasia che avete, provate a illustrarle – propongono le bibliotecarie – Ma per chi volesse anche un po’ giocare alla maniera di Rodari lanciamo anche un’altra idea: provate a immaginare un finale diverso di queste due storie”.

Gianni Rodari lo ha fatto con tante storie nel suo libro intitolato non a caso “Tante storie per giocare”. “Divertitevi a farlo anche a voi. Aspettiamo i vostri disegni e i vostri finali!”

I contributi possono essere inviati a biblioteca@comune.gavirate.va.it.