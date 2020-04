La casetta di Pasqua di pan di zenzero all’asta per aiutare il Centro Gulliver

«Oggi è il mio compleanno e come quasi tutti gli ariete quest’anno i nostri compleanni sono alternativi. Ma siccome dicono che noi arieti abbiamo la testa dura, io un modo per festeggiarlo con voi voglio trovarlo lo stesso. A tutti quelli che volevano farmi il regalo ma non hanno trovato un modo per farlo, a tutti quelli che non mi hanno mai fatto un regalo e mai hanno pensato di farmelo, il regalo quest’anno lo faccio io a voi. Metto in palio l’ultima mia creazione di pan di zenzero: la casetta di Pasqua in quarantena»: a parlare è l’artista Elisa Garbossa, che ha deciso di partecipare con una sua campagna di donazioni ad una ben più grande, “la rete del dono”, per aiutare il Centro Gulliver di Varese.

I fondi che verranno raccolti serviranno al Gulliver per acquistare mascherine, guanti e tutto il necessario per lavorare in sicurezza. «Abbiamo attivato una campagna generale – spiega Fausto Caravati – della rete del dono, il cui obiettivo sono 15mila euro», ognuno, però, può organizzare una propria piccola campagna – come ha fatto Elisa Garbossa – per raggiungere ancora prima l’obiettivo finale.

La campagna di donazione per aggiudicarsi la casetta di Pasqua è lunedì 13 aprile: via Facebook Garbossa estrarrà il vincitore o la vincitrice del dono a tema pasquale.