La lite finisce in aggressione, donna di 35 anni in ospedale

L’intervento del soccorso sanitario è scattato per una richiesta d’aiuto a una donna aggredita e percossa. È successo nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile in via Pergine a san Fermo.

Il fatto è avvenuto nel pianerottolo di un’abitazione, si è trattato di una lite per futili motivi fra due vocine di casa. All’arrivo della pattuglia de nucleo radiomobile di Varese i militari non hanno trovato nessun tipo di arma impropria e hanno preso le generalità delle due persone coinvolte, una delle quali è stata portata in pronto soccorso per le medicazioni del caso. È atteso il referto anche se ad una prima valutazione si tratterebbe di lesioni di lieve entità.

Per soccorrere la donna, una 35enne, sono accorse sul posto un’ambulanza della croce rossa di Varese e un’automedica. La donna aveva abrasioni e contusioni al volto, al torace e alle braccia ed è stata portata all’ospedale di Circolo a Varese in codice giallo.