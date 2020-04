Lezioni a distanza, nasce “Eolo Progetto Scuola”

EOLO, operatore nazionale leader nel campo della banda ultra larga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, è al fianco delle scuole italiane in questo momento di cambiamento con il Progetto Scuola di EOLO, attraverso il quale l’azienda mette a disposizione dei Presidi le proprie competenze ed esperienza e offre 4 mesi gratuiti di servizi di connettività.

L’Italia che reagisce al Coronavirus e al lockdown, affida la maggior parte delle proprie attività alla Rete. Così la Scuola, che da marzo ha dovuto accelerare in maniera improvvisa il proprio percorso verso la digitalizzazione, deve poter contare sull’accesso a Internet come strumento di contatto con studenti, famiglie, insegnanti e collaboratori, portando avanti le attività didattiche, a prescindere dalla posizione geografica in cui risiedono le persone.

“Da 15 anni ci occupiamo di portare Internet dove gli altri non arrivano, garantendo il diritto alla connettività ai territori caratterizzati da Digital Speed Divide grazie alla nostra tecnologia radio proprietaria FWA – commenta Luca Spada, Presidente e Fondatore di EOLO – In questo momento di cambiamento le Scuole e i Presidi che operano su questi territori non possono essere dimenticati o lasciati indietro e devono poter contare su una connessione adeguata a garantire la continuità del loro lavoro, fondamentale per la nostra società.”

EOLO Progetto Scuola, nato in risposta al Decreto Ministeriale n.187, è al servizio dell’Istruzione per supportare il percorso di digitalizzazione e propone a scuole e studenti soluzioni studiate ad hoc, che agevolino i Presidi nella scelta dei giusti strumenti di connettività per l’insegnamento, con particolare riferimento alla tecnologia radio FWA, che garantisce le migliori prestazioni di servizio e rappresenta la soluzione ideale per collegare in modo veloce ed efficace anche le zone più difficili del nostro Paese.

Oltre al servizio di consulenza ad hoc, disponibile telefonicamente al numero 800.939.939 o tramite mail all’indirizzo progettoscuola@eolo.it, EOLO Progetto Scuola prevede l’omaggio dei primi 4 mesi di servizio o sconti per gli abbonamenti scelti ai fini di studio. EOLO porta avanti il suo impegno verso il diritto alla connessione delle Scuole anche all’interno di EOLO Missione Comune, progetto di digitalizzazione rivolto ai comuni con meno di 5.000 abitanti e che in un anno ha già premiato 110 piccoli borghi, inserendo alcuni premi rivolti ai docenti e in particolare la creazione di uno spazio connesso che include una connettività, un pc, cuffie, una tavoletta grafica e tablet per gli studenti.