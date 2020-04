Riapertura delle piste ciclabili: “Domani la decisione, ma le persone dovranno collaborare”

Da lunedì si potrebbe tornare a calcare le piste ciclabili del Lago di Varese o della Valle Olona. La Provincia sta infatti valutando la possibilità di riaprire a partire dal 4 maggio le piste ciclabili di sua competenza, sbarrate dal 20 marzo scorso per “ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica”.

«Domani prenderemo la decisione definitiva per la riapertura a partire dal 4 maggio» spiega il Presidente Emanuele Antonelli. Una decisione sulla quale Villa Recalcati sta ragionando perchè «dobbiamo prima chiedere alle varie polizie locali di collaborare per i controlli e per evitare assembramenti».

Se infatti da un lato ci potrà essere un allentamento dei divieti dall’altro «le persone devono aver ben presente che l’emergenza non è ancora finita e che quindi se dovessimo notare troppo movimento e troppe persone siamo pronti a richiuderle immediatamente».

In queste settimane di chiusura, comunque, Antonelli assicura che «le persone si sono comportate bene e sono pochi i casi in cui hanno cercato di aggirare le chiusure». Immagini, quelle delle piste ciclabili vuote in domeniche soleggiate, che rimarranno nella memoria e che potete rivedere nel video reportage qui sotto.