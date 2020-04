Samarate piange Valerio Morello, maresciallo dei Genieri

La città di Samarate, e con lei i genieri della Protezione Civile, salutano Valerio Morello, spentosi nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile per un edema polmonare.

Sessantotto anni, originario di Lecce, dopo una carriera nell’esercito e trentacinque anni di volontariato nella Protezione Civile, è tra i primi a Samarate ad aderire ai genieri. Era l’istruttore anziano per i ponti Bailey costruiti in giro per l’Italia, nonché braccio destro del responsabile dei volontari, Iuri Walter de Tomasi, che lo ha ricordato così su Facebook: «Undici anni fa L’Aquila e l’Abruzzo venivano devastati dal sisma e il nucleo ricognizione dei Genieri Volontari Protezione Civile di Samarate partiva, nella notte, per Onna. Ieri notte il nostro maresciallo, Valerio Morello, ha deciso di partire, di accompagnare la signora con la falce verso l’infinito».

«Ciao Valerio, oggi non ci sarai tu a trasformare le mie lacrime in un sorriso. Spero che qualcuno fra i miei Genieri sia pronto a raccogliere l’insegna che hai piantato sull’ultimo ponte e a rimetterla al vento», continua de Tomasi, che saluta il suo compagno e lo lascia percorrere l’ultimo, nonché più importante, “ponte”.