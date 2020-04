Sorvegliato speciale in giro di notte a Samarate, denuncia e multa

I Carabinieri della stazione di Samarate, nel corso della notte, hanno denunciato a piede libero per violazione prescrizioni della sorveglianza speciale un 50enne di Varese, disoccupato, pluripregiudicato.

L’uomo, sottopostoalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Varese, è stato controllato dai militari in una via di Samarate, violando la misura a cui è sottoposto, in piena notte, alle ore 3,30 circa.

Cosa ci facesse a decine di km da casa non è dato saperlo ma per lui è scattata anche la sanzione amministrativa per violazione delle norme contenimento del covid-19, trovandosi a samarate, ancor più in piena notte, senza alcun giustificato motivo.