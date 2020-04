A Varese il 25 aprile va in onda sui social

Piazze vuote, e in strada nessun corteo: a causa del Coronavirus quello del 2020 sarà un 25 aprile molto diverso. Le misure di contenimento non hanno però fermato l’Amministrazione di Varese, che insieme alle associazioni partigiane, alle istituzioni e a coloro che ogni giorno si impegnano per la comunità, ricorderà il 75° anniversario della Liberazione attraverso i suoi canali social e il portale VareseInforma.

«Sabato – commenta il sindaco di Varese Davide Galimberti – celebreremo l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Si tratta di un momento fondamentale per la nostra storia, un’opportunità che quest’anno abbiamo deciso di celebrare in modo diverso attraverso i canali virtuali».

L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile alle 10 sui canali social del Comune di Varese e su VareseInforma. «Parteciperanno – aggiunge il sindaco – tante figure istituzionali, tante persone impegnate nella vita quotidiana della nostra città e a tanti ragazzi che sono il futuro del nostro paese».