Visiere di protezione “made in Casciago” donate alla Croce Rossa di Gallarate

Proseguono le donazioni delle maschere protettive made in Casciago, realizzate nella sede della Protezione Civile Valtinella grazie a quattro stampanti 3D acquistate dal sindaco Mirko Reto che al termine dell’emergenza saranno donate alle scuole del paese e alla stessa Protezione Civile.

Nella giornata di giovedì 9 aprile Reto e i volontari della Protezione Civile hanno donato 100 visiere alla Croce Rossa di Gallarate, consegnate presso la sede di Casciago. Ne sono state fornite al momento a case di riposo, polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e sono in molti a farne richiesta.

Continua contemporaneamente anche la consegna delle mascherine “tradizionali” alla popolazione, sia quelle messe a disposizione da Regione Lombardia sia quelle acquistate dal Comune o donate all’amministrazione comunale di Casciago.

Rimangono valide le indicazioni previste dai decreti governativi e regionali per contenere il contagio, anche in periodo di Pasqua e Pasquetta Sia il personale della Protezione Civile che le forze dell’ordine attive sul territorio vigileranno su strade e sentieri per mantenere il rispetto delle normative.