Allerta meteo, in arrivo vento forte

Prepariamoci all’arrivo di un vento che potrebbe causare, domani martedì 19 giugno, qualche problema. Ad annunciarlo è la Protezione civile della Lombardia che ha diffuso un allerta “giallo” per l’arrivo appunto di forte vento.

Sono previste precipitazioni deboli sparse (anche a carattere di rovescio), a partire dal mattino dai settori di bassa Pianura orientale, in estensione in giornata da est a ovest ai restanti settori della regione. Precipitazioni che si esauriranno in serata. Venti in prevalenza dai quadranti orientali: in pianura deboli o moderati (velocità medie orarie comprese tra 15-30 km/h, con possibili raffiche fino a 35-50 km/h); in montagna tra 800 e 1500 metri circa moderati o forti (velocità medie orarie tra 20-45 km/h, con raffiche fino a 50-65 km/h; su Appennino a tratti velocità medie orarie localmente superiori).

La Protezione civile suggerisce ai presidi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che potrebbero risultare intensi e pericolosi: il vento forte potrebbe causare il crollo d’impalcature, cartelloni, alberi; creare problemi alla viabilità, soprattutto nei casi in cui circolino mezzi pesanti, e alla sicurezza dei voli amatoriali oltre che alle attività svolte sui laghi.