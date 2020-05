Cgil Varese aderisce alla giornata mondiale contro l’omofobia

Domenica 17 maggio 2020 si celebra in tutto il mondo la Giornata contro l’omofobia, una ricorrenza riconosciuta da Unione Europea e Nazioni Unite.

La Cgil di Varese ritiene che sia un’occasione importante per ribadire quanto sia fondamentale la battaglia per i diritti civili.

«Ancora oggi – dichiara Umberto Colombo, Segretario generale della Cgil di Varese – anche nel nostro territorio assistiamo a volte ad episodi e ad un clima culturale, fortunatamente marginale, fatto di intolleranza, che alimenta odio e discriminazione su base etnica, di provenienza geografica, come pure di orientamento sessuale».

«Come Cgil – continua Umberto Colombo – dobbiamo arginare questa pericolosa deriva, tanto più grave se alimentata da organizzazioni di estrema destra che fanno del razzismo, della xenofobia, dell’omofobia le loro bandiere. Ecco perché anche qui a Varese è importante non solo difendere i diritti civili, ma promuovere anche una battaglia contro questi pericoli, sia nel territorio, sia nei luoghi di lavoro».

Il Segretario generale della Cgil di Varese sottolinea: «Purtroppo nel mondo del lavoro non sono mancati episodi di discriminazione legati all’orientamento sessuale. Per questa ragione – aggiunge Umberto Colombo – è importante che la contrattazione da parte del sindacato, anche a livello territoriale e aziendale, sia sempre più inclusiva e capace di scongiurare qualsiasi comportamento discriminatorio. A questo proposito è necessario che la Cgil, nei percorsi di formazione di delegate e delegati, si impegni anche sul versante dei diritti civili e della dignità del lavoro per escludere ogni genere di discriminazione. Tenendo presente, come ci ha ammonito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli atti di intolleranza a volte si possono esprimere anche in violenze verbali e derisione».

«Per queste ragioni – conclude Colombo – il sindacato deve impegnarsi maggiormente in percorsi culturali per escludere e bloccare tali comportamenti di violenza verbale a cui spesso, nostro malgrado, assistiamo anche sul web. La Cgil di Varese, per tutte queste ragioni, parteciperà convintamente alla Giornata mondiale contro l’omofobia».