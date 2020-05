Il consiglio comunale ha approvato la manovra anticrisi “A tutto gas”

Il consiglio comunale di Gallarate ha approvato, con voto favorevole della maggioranza (più Rocco Longobardi) e astesione delle minoranze, la variazione di bilancio 2020. È la manovra da 3,7 milioni di euro che modifica gli stanziamenti per il pacchetto che l’amministrazione di Andrea Cassani ha battezzato “A tutto gas” e che passerà poi per una serie di provvedimenti attuativi.

L’assenza di scelte operative nei documenti ufficiali è uno degli aspetti che sono stati criticati dalle opposizioni.«Le misure sono ancora da scrivere nel dettaglio, alcune sono cambiate da una dichiarazione all’altra (ad esempio i bonus baby sitter trasformatosi in un generico contributo zero-cinque anni)

Anche se alla fine le minoranze non hanno votato a favore, la manovra non è stata condivisa. Il sindaco Cassani ha accusato l’opposizione di essere «autoesclusa da un processo decisionale condiviso» per aver fatto una conferenza stampa («Tutti avevamo concordato di non fare conferenze stampa. Longobardi non partecipò, ma il resto della minoranza la fece lo stesso») e di aver fatto proposte «alla Cetto Laqualunque). Per le forze d’opposizione era solo una presentazione di una serie di proposte: «Un elenco di cui scegliere, per 3 milioni di euro, Cetto Laqualunque non c’entra nulla».

Forza Italia, con Germano Dall’Igna, ha detto che sosterrà e vigilerà: «Votate con noi», si è appellato all’opposizione. Soprattutto per la mancanza di dettagli, le opposizioni – escluso Longobardi – si sono astenute (cioè non hanno votato contro), mentre hanno condiviso la riduzione della Tari, la tassa rifiuti. «Condividiamo lo sforzo» ha detto Margherita Silvestrini, ribadendo comunque le critiche sulla mancanza di indicazioni specifiche. «È come se firmassimo una cambiale in bianco, ci sono cifre, ma non si sa come e per cosa verranno spese, tranne che sulla Tari su cui voteremo a favore».

Bocciate invece le diverse proposte della minoranza, bocciata anche l’idea di una rete ciclabile “emergenziale” per gestire i movimenti verso le scuole a partire da settembre. Non si è discussa invece la proposta di autoriduzione degli emolumenti degli amministratori, proposta dalle opposizioni, considerata non valida per ragioni procedurali.

I provvedimenti come comunicati dal sindaco Andrea Cassani: