Contributi a sostegno delle imprese: ecco le opportunità

È strettamente legato alle conseguenze economiche causate dal lockdown il webinar gratuito dedicato ai bandi camerali e della Regione a sostegno delle imprese. L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio dalle 14 alle 15.30 in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, la cui responsabile dell’Area promozione-sviluppo delle imprese e del territorio, Anna Deligios, illustrerà i diversi bandi già attivi e di imminente attivazione. (nella foto la Camera di Commercio di Varese)

Introducono l’appuntamento online Fabio Lunghi (presidente Camera di Commercio di Varese) e Rudy Collini (vicepresidente di Confcommercio Uniascom provincia di Varese) che sottolinea: «Le misure introdotte sono un aiuto concreto per commercianti e imprenditori in questo momento di difficoltà economica. Il sostegno alle nostre imprese passa anche dalla corretta e puntuale informazione sulle opportunità da cogliere il webinar del 27 maggio va esattamente in questa direzione».

IO RIAPRO SICURO

Tra i bandi illustrati anche quello sull’adozione delle misure di sicurezza per la ripresa delle attività denominato “Io riapro sicuro”, bando attivo da giovedì 28 maggio. I contributi a fondo perduto messi a disposizione sono importanti: 19 milioni di euro a copertura del 70% delle spese sostenute per le micro imprese e del 60% per le piccole imprese, a fronte di un investimento minimo di 2.000 euro. Le spese ammissibili riguardano strumenti e macchinari per la sanificazione, la disinfezione e l’areazione dei locali; interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali; termo scanner e sistemi, anche biometrici, di rilevazione della temperatura corporea a distanza; strumenti e attrezzature per l’igienizzazione dei clienti-utenti e dei prodotti; apparecchiature per il controllo degli accessi per il distanziamento sociale; costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente; dispositivi di protezione individuale per rischio infezione covid- 19; spese di formazione sulla sicurezza.

Questi gli altri bandi illustrati nel corso del webinar di mercoledì 27: Fai credito, misura per l’abbattimento dei tassi di interesse (bando già attivo); Sviluppo servizi innovativi 4.0 (bando già attivo); Formazione del personale (bando in fase di pubblicazione); adozione nuovi modelli di business e promo-commercializzazione (bando in fase di pubblicazione); voucher digitali (in fase di adozione). Come iscriversi Il corso in collaborazione con la Camera di Commercio, così come tutti quelli proposti da Confcommercio provincia di Varese, è gratuito previa iscrizione per tutti gli associati, datori di lavoro e loro collaboratori e dipendenti. Ai corsi possono partecipare anche i non soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno).

Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xt_24C2l_YhbmrK0vvRO 4wsjSIaTkY6kc-pows6DjG2KuQ/viewform