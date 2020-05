Coronavirus: 41 contagi in totale a Vergiate

In totale sono 41 i cittadini di Vergiate che hanno contratto il Coronavirus. Il dato comprende sia i cittadini ancora in cura sia coloro che sono già tornati a casa perché risultati negativi al tampone e ormai guariti.

Il 30 marzo e poi il 5, il 7 e l’11 aprile la Fondazione padre Oreste Cerri onlus – che gestisce la casa di cura Villaggio del fanciullo – insieme al Comune di Vergiate ha chiesto ad Ats Insubria di effettuare i tamponi a tutti gli ospiti, gli operatori e al personale ausiliario della struttura. «Al momento – spiega il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato – si sono raccolti oltre 100 tamponi e altri sono previsti a breve. In totale sono emerse dieci persone positive tra ospiti e operatori (articolo). Tre di loro dopo un’ulteriore analisi hanno avuto il primo esito negativo».

«Gli ospiti positivi – aggiunge il sindaco – sono stati isolati in un’area sicura e le loro condizioni non risultano gravi. Gli operatori coinvolti invece sono nelle proprie abitazioni per il decorso della malattia. Il personale della casa di cura continua a operare in massima sicurezza nel rispetto di tutte le misure previste e con gli appositi dispositivi di protezione».

Con l’inizio della “fase 2” a Vergiate iniziano però a emergere alcuni comportamenti scorretti. «Lunedì – afferma Leorato – abbiamo riscontrato che molti cittadini non portano la mascherina e non rispettano il distanziamento sociale di almeno un metro. Ricordo che l’emergenza non è ancora finita e atteggiamenti imprudenti potrebbero provocare un’inversione della curva dei contagi».