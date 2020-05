“Come è stato gentile questo posto di blocco!”

Pubblichiamo la lettera di una lettrice varesina, che non intende lamentarsi dei posti di blocco di questi giorni, ma lodare la gentilezza degli operatori. Anche di fronte ad alcune sue difficoltà…

Buongiorno Varesenews.

Vi scrivo perché vorrei davvero tanto TANTO pucclicaste le mie quattro righe.

“”Questa mattina verso le ore 11 sono stata fermata in via Crispi per un controllo.

…uno di quelli che vengono fatti di questi tempi!!!

NON SOLO, non avendo la certificazione, la Poliziotta me l’ha GENTILMENTE compilata; ma al momento di ripartire, l’ auto non ne voleva sapere.

Nulla di particolare, se non fosse che: HANNO VERIFICATO DI AVERE I CAVI, HANNO SPOSTATO L’AUTO ED HANNO PROVATO A DARMI “UNA SCOSSA”.

Abbiamo poi abbandonato l’idea, avendo l’oro un’auto elettrica; ragione per cui desidero ringraziare anche il ragazzo che gentilmente si è prestato ad avvicinare il suo furgoncino.

Ho “rubato” la foto, ma la gentilezza LORO e del ragazzo, è stata impagabile!!!

RISPETTO

GRAZIE DAVVERO””

Elisa