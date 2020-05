Germignaga, la messa sul lungolago fa il bis

I temporali dovrebbero arrivare sabato, ma le piogge sul Verbano già all’alba del mattino di domenica potrebbero scomparire.

Don e fedeli guardano al cielo per capire che succederà del secondo appuntamento con la celebrazione eucaristica sul lungolago a Germignaga, che è comunque in programma per la prossima domenica, col medesimo calendario della precedente, che al Boschetto di germinata ha visto il pubblico delle grandi occasioni.

Oltre 150 persone, la troupe di Rai 3 e l’attenzione della stampa nazionale hanno fatto molto, ma tanta era – ed è stato dimostrato abbondantemente – la voglia di incontrarsi e riabbracciare la fede, visto che per strette di mano e abbracci fisici ancora di tempo ne dovrà passare.

I volontari della protezione civile di Germignaga hanno assicurato il corretto distanziamento anche grazie alla posa di alcuni segnaposto colorati e durante la celebrazione al momento di scambiarsi il segno di pace è stato un cenno, un sorriso o un movimento della mano a garantire il contatto spirituale col prossimo, con la sola eccezione per i coniugi a cui è stato concesso un abbraccio.

Le messe di domenica prossima saranno alle 8.30 al cimitero di Germignaga, alle 10 al Castellaccio di Brezzo di Bedero, alle 11.30 sul lungolago di Germignaga, alle 17 ai Premaggi, alle 18.00 al cimitero di Muceno, comune di Porto ma parrocchia di Brezzo di Bedero.

«Sono rimasto piacevolmente colpito», ha raccontato don Marco Mindrone parroco di germinata e Brezzo di Bedero, «e mi auguro che i fedeli torneranno: a prescindere dal numero di persone, la Messa è un momento importante di incontro con Dio».