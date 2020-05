Niente olio di Sant’Imerio: “sostenete l’Olio dell’Unitalsi”

L’Unitalsi di Varese, che ha la sede nella parrocchia di Bosto presso l’oratorio, da anni segue la associazione Olio di Sant’Imerio e partecipa attivamente a tutte le feste di S. Imerio, in questi giorni ci siamo sentiti e il suo presidente ci ha segnalato che a causa del Covid19 tutte le loro manifestazioni sono state bloccate, tra questa c’era anche la vendita dell’olio che ogni anno fanno in città, prima di Pasqua, per raccogliere fondi per aiutare tutte le persone con problemi che loro seguono.

«Vorremmo farci portavoce di un iniziativa, visto che tutti voi apprezzate il nostro olio ma purtroppo quest’anno ne abbiamo potuto produrre molto poco e quindi non tutti l’hanno ricevuto – spiegano i volontari dell’associazione Olivicoltori Olio di lago di S. Imerio – Chiediamo se qualcuno volesse comprare una bottiglia di olio dell’Unitalsi: si tratta di olio extravergine del Garda e ogni bottiglia da 750ml costa 10 euro, contribuirebbe ad aiutarli nel loro lavoro. Per eventuali richieste potete scrivere ainfo@oliodisantimerio.it prenotando il numero di bottiglie, poi vi comunicheremo le modalità per il ritiro. Vi ringraziamo anticipatamente».