Pd: ”Per la ripresa dell’economia necessaria sicurezza sanitaria”

Per la ripresa dell’economia è necessaria la sicurezza sanitaria.

A dirlo, in occasione della tappa varesina, che si è tenuta questa mattina a Villa Ponti, del tour organizzato dall’ufficio di presidenza, “Riparti Lombardia”, sono il vicepresidente del consiglio regionale, Carlo Borghetti e il consigliere Samuele Astuti (Pd) .

“In questo difficile momento- sottolineano i consiglieri dem- per avviare la riprese economica è innanzitutto necessario che ciascuno ricopra con responsabilità il proprio ruolo e risponda delle proprie competenze. In primis lavoratori, imprese e commercianti devono essere messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza perché è ormai chiaro a tutti che non ci può essere ripresa economica senza tutela della salute. E per questo è necessario fare chiarezza sui test sierologici”.

“Deve poi – continuano Astuti e Borghetti – essere affrontato il nodo cruciale di Malpensa e rimediato allo sciagurato accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri chiesto da Fontana, che si è inspiegabilmente piegato alle richieste ticinesi”.