Rapporti Italia-Svizzera, Galimberti: “Questione centrale”

“Il tema dei rapporti con la Svizzera è quanto mai centrale per Varese e per tutto il nostro territorio”. Così il sindaco Davide Galimberti interviene dopo aver partecipato all’incontro in videoconferenza, organizzato da Italia Viva, con il sottosegretario al Ministero degli Esteri Ivan Scalfarotto.

“Era una questione cruciale – le sue parole – prima dell’emergenze coronavirus, lo è ora con la ripartenza e lo sarà in futuro. Non parliamo solo di frontalieri e di esigenze economiche, ma di un tessuto di relazioni che ha sempre dato è sempre darà tanto in termini di turismo, di cultura, di scambi nei più diversi ambiti. Bene sentire la vicinanza del governo anche su questo tema, oggi ancora più decisivo e determinante per tutto il Varesotto”.