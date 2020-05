A Varese torna ”Campagna Amica”, l’AgriMercato di Coldiretti

Domani – venerdì 15 maggio – Varese accoglierà nuovamente i produttori di Campagna Amica che, dopo lo stop forzato dall’emergenza Coronavirus, torneranno con banchi e gazebo gialli nello spazio antistante lo stadio a Masnago.

Sabato toccherà a Induno Olona.

«Si torna alla normalità, – afferma Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – progressivamente e in sicurezza. Per la nostra agricoltura la crisi è stata ed è una dura prova di forza, affrontata con abnegazione e impegno. L’approvvigionamento alimentare nel Varesotto è stato garantito grazie alle migliaia di persone che operano nella filiera alimentare e, in primis, alle imprese agricole che in queste settimane, nonostante i rischi per la salute, hanno continuato a lavorare in piena pandemia, sia rifornendo la filiera, sia con le consegne a domicilio dei propri prodotti. Ora, con l’apertura degli AgriMercati, facciamo un’ulteriore passo avanti».

«Le nostre imprese – prosegue Fiori – continueranno anche nel servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti, un’iniziativa che ha avuto da subito un importante riscontro sul territorio e si sta confermando come un importante valore aggiunto anche dal punto di vista sociale: siamo vicini alle famiglie, agli anziani e a tutti coloro che preferiscono non muoversi di casa anche in questa Fase2: l’elenco completo e sempre aggiornato delle nostre imprese che propongono la consegna a domicilio, nonché gli areali di riferimento e i prodotti disponibili, si trovano sul nostro sito internet varese.coldiretti.it».

La filiera agroalimentare Made in Italy dai campi agli scaffali – sottolinea la Coldiretti prealpina – ha tenuto nonostante la tendenza all’accaparramento e al verificarsi di pericolose file che hanno provocato una impennata degli acquisti al dettaglio. Una vera e propria spesa di guerra con aumenti del 145% negli acquisti di farina, +78% arance, +60% mele, +57% mozzarella, +57% uova, +32% formaggi, +31% salumi, +25% riso, latte +22% e +14% pasta secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea/Nielsen. Uno sforzo importante della filiera che è riuscita a garantire le forniture nonostante le difficoltà con quasi sei aziende agricole su dieci (57%) che stanno affrontando una situazione di crisi secondo l’analisi Coldiretti/Ixe’.

Le vendite dirette dei produttori di Campagna Amica nel Varesotto “alimentano un indotto e garantiscono lavoro e futuro a centinaia di persone, con i mercati che oltre a essere luogo di acquisto diventano anche occasioni di educazione e cultura sono un aiuto concreto per contrastare la tendenza allo spopolamento dei centri urbani dove chiudono negozi e botteghe con evidenti effetti negativi legati alla taglio dei servizi di prossimità, ma anche un indebolimento del sistema relazionale, dell’intelaiatura sociale e spesso anche della stessa sicurezza. Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale in un momento di difficoltà”.