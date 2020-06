Uyba al lavoro da lunedì 6 luglio

La Uyba Volley ha fissato la data del proprio ritorno in palestra. Le Farfalle si ritroveranno tra una settimana esatta – lunedì 6 luglio – al PalaYamamay per iniziare a pianificare la stagione sportiva 2020-21 che sarà sotto il segno di un nuovo allenatore, Marco Fenoglio, che dirigerà anche le prime sedute.

La squadra per il momento non sarà al completo: saranno infatti presenti solo le giocatrici italiane mentre le quattro straniere (la canadese Gray, l’americana Poultier, la cubana Herrera Blanco e la spagnola Escamilla) si uniranno man mano che sarà loro possibile raggiungere Busto Arsizio.

Del primo “gruppo di lavoro” faranno quindi parte le tre confermate (capitan Gennari, Leonardi e Piccinini) e i nuovi arrivi Mingardi (foto in alto), Olivotto cui si aggiungeranno alcuni talenti delle giovanili. Una prima presa di contatto comunque importante, per cominciare a lavorare insieme alla nuova guida tecnica: in questi casi più tempo si passa in palestra, meglio è. Tanto più che per la nuova annata sportiva non ci sono ancora le date certe.