Fermato in dogana con oltre un chilo di cocaina

Ha cercato di oltrepassare la dogana con 1,2 Kg di cocaina nascosta in auto. L’uomo è però stato fermato dalla Polizia di Frontiera di Como nella serata di ieri, durante le consuete verifiche di retrovalico. Gli agenti hanno infatti, proceduto al controllo di un’autovettura in uscita dall’Italia e diretta verso la confinante Svizzera.

A bordo dell’auto c’era un ragazzo di 27 anni, di origini calabresi ma residente in Svizzera, che sin da subito si è dimostrato un nervoso e insofferente al controllo. Questo ha destato sospetto negli operanti che hanno deciso quindi di condurlo negli uffici della Polizia di Frontiera e di procedere a perquisizione personale.

La perquisizione è quindi continuata all’autovettura con l’ausilio del personale della Guardia di Finanza che con diverse unità cinofile ha iniziato la ricerca di sostanze stupefacenti o di armi. Verificata la insistenza con la quale i cani puntavano il veicolo, si è deciso di approfondire il controllo e questo ha permesso di rinvenire all’interno di un’intercapedine dell’auto, un involucro di forma rettangolare che, da un successivo controllo, è risultato essere di 1,2 Kg di sostanza stupefacente risultata positiva, con reagente, alla cocaina.

Il ragazzo, a quel punto, è stato tratto in arresto per il reato di cui all’art 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) ed il denaro trovato in suo possesso, 850 e 510 franchi svizzeri, nonché due telefoni cellulari sono stati sequestrati e l’autovettura confiscata.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. di Como.