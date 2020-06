Inaugurato a Comabbio “Il Bacio”

Taglio del nastro ieri, venerdì 26 giugno, a Comabbio per il murales del “Bacio” realizzato da Andrea Mattoni, in arte Ravo.

Insieme all’artista e al sindaco della cittadina, Marina Paola Rovelli, presenti all’inaugurazione dell’opera, che raffigura il celebre quadro di Francesco Hayez, i primi cittadini dei comuni aderenti ad Agenda21.

«Il quadro – aveva dichiarato la scorsa settimana il sindaco Rovelli a propisito dell’opera che impreziosirà facciata della scuola elementare Angelo Liborio.– raffigurato in questo murales è un simbolo di coesione per tutto il nostro paese. Un sentimento che mai come in questo periodo deve essere sottolineato».