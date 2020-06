La Openjobmetis scommette su Strautins: ufficiale l’ingaggio del lèttone

Quello dell’ala piccola è il ruolo dove la nuova Openjobmetis giocherà le sue scommesse, almeno stando a quanto si può ipotizzare dai movimenti del mercato del basket. Oggi la società biancorossa ha annunciato quello che sarà il titolare nel ruolo, ovvero Arturs Strautins mentre nei prossimi giorni è prevista l’ufficialità anche per il suo backup, Niccolò De Vico.

Due scelte che probabilmente non solleticano la fantasia – non la nostra, per essere chiari – ma che la società ha portato avanti con una certa decisione: Strautins è stato blindato da diverso tempo e ha un pregio “regolamentare” che Varese vuole sfruttare. Cresciuto nelle giovanili di Reggio Emilia, il 21enne léttone (è nato a Jurmala) può giocare in Serie A come se fosse italiano, per via della formazione cestistica acquisita nel nostro Paese. Ciò consente alla Openjobmetis maggiore libertà nella scelta degli stranieri, tanto che – ormai pare accertato – il club biancorosso opterà per prendere dall’estero il pivot di riserva dopo essere stato scottato dalla scelta di Iannuzzi (nel 2018) e dalla mossa Cervi (nel dicembre scorso), ed essersi cautelata con Gandini l’estate scorsa, giocatore fedele e volenteroso ma di categoria inferiore.

La scommessa Strautins non è comunque campata per aria: il giocatore è – lo abbiamo detto – molto giovane per gli standard del nostro campionato, ha già acquisito una certa esperienza nella massima categoria – 104 presenze e 81 ingressi in campo – per avere appena 21 anni. Inoltre è ben dotato dal punto di vista fisico, visto che è un’ala piccola di 1,98 per all’incirca 100 chili, con discreta mano nel tiro da fuori e soprattutto buoni margini di miglioramento in molti aspetti del gioco. Per questo motivo la Openjobmetis ha deciso che vale la pena puntare su Strautins, che ha firmato un accordo garantito per due stagioni (quindi fino al 30 giugno del ’22) con opzione per il campionato 2022-23.

L’ala lettone arriva da Udine, in Serie A2, squadra dove era stato “girato” da Trieste nel gennaio scorso; con gli alabardati Strautins aveva fatto molto bene l’anno precedente ma poi aveva trovato poco spazio nell’ultima edizione dell’Allianz, caratterizzata da numerosi cambi in corsa dal punto di vista dell’organico. In Friuli il neo-varesino ha giocato appena sei gare prima dello stop al torneo per l’epidemia, collezionando però 11,7 punti e 4,3 rimbalzi di media a partita.

Arturs è comunque uno abituato a bruciare le tappe: è infatti il secondo giocatore più giovane ad aver esordito nel campionato lettone, con la maglia del DSN Riga, prima di compiere 15 anni. A Reggio ha messo piede in campo in Serie A per la prima volta a 16 anni e mezzo (nel gennaio 2015, in trasferta a Brindisi) e naturalmente ha all’attivo numerose esperienze con le nazionali giovanili della Lettonia anche a livello internazionale. In carriera ha inoltre vestito la maglia di Capo d’Orlando e di Orzinuovi, dove ebbe l’occasione di farsi le ossa in A2. Ora però a Strautins viene consegnato un compito importante, quello di fare da ala titolare in una squadra del massimo campionato che ha deciso di investire su di lui.