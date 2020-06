La Regione stanzia 2,7 milioni per lo sport dilettantistico

Risorse finanziarie per 2,7 milioni di euro destinate alle cosiddette ASD, le associazioni sportive dilettantistiche della Lombardia. Questa la cifra stanziata dalla giunta della Regione e annunciata da Francesca Brianza, la politica varesina attualmente vicepresidente del consiglio regionale: il riferimento è alla delibera “È di nuovo sport” pensata per sostenere le società amatoriali colpite dalla crisi economica.

«Con questo provvedimento andiamo a sostenere tutte quelle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito forti perdite a seguito della chiusura forzata causata del coronavirus» spiega Brianza in un comunicato emesso dall’agenzia che fa capo alla Regione. «L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio centinaia di queste piccole e grandi realtà così fondamentali per i nostri ragazzi e per il nostro tessuto sociale e che ora faticano a ripartire dovendo sostenere anche i costi legati all’adeguamento ai nuovi protocolli di sicurezza».

Le società avranno dunque una agevolazione che va dai 6mila ai 10mila euro grazie a un contributo a fondo perduto che copre fino al 70% delle spese ammissibili. Le risorse messe a disposizione dalla Regione potranno essere integrate con ulteriori disponibilità destinate dalla Fondazione Cariplo. Per il momento però non sono stati resi noti i criteri di assegnazione: saranno stabiliti e pubblicati nel bando attuativo.

«Queste realta sportive – conclude Brianza – costituiscono una rete importantissima per la nostra regione. Attraverso questi contributi aiutiamo lo sport lombardo e diamo la possibilità di rimettersi in moto a tante attività disseminate sul territorio».