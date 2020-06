La Repubblica compie 74 anni

“Onore ai caduti” allo squillo di una sola tromba in una piazza Repubblica silenziosa.

La 74esima festa per celebrare il referendum del 2 giugno 1946 si è svolta in tono ridotto (a Varese e in tutta Italia) a causa delle limitazioni dovute all’epidemia di coronavirus.

Alla cerimonia nel capoluogo, organizzata davanti al monumento dei caduti hanno preso parte le autorità con il prefetto Dario Caputo, il sindaco Davide Galimberti e il presidente della Provincia Emanuele Antonelli.

Una celebrazione semplice, di pochi minuti, alla presenza di una ventina di persone per lo più delle forze dell’ordine. Un momento di raccoglimento terminato con la benedizione dei presenti e della corona di alloro posta alla base del monumento dei caduti.