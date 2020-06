“L’amministrazione ha dimenticato la scuola”

“Gli amministratori attuali di Cardano al Campo non si rendono conto di quanto sia fondamentale per gli alunni delle nostre scuole varcare un’ultima volta le porte delle loro scuole”. Progetto Cardano torna a parlare con toni duri rivolti alla maggioranza. Il focus è sulla scuola, che in città sarebbe finita “nel silenzio e nella totale assenza della giunta”.

“È appena terminato un anno scolastico che resterà a lungo nella mente di chiunque l’abbia vissuto, in qualsiasi ruolo: docenti, studenti, genitori, dirigenti scolastici e amministratori locali e nazionali”, si legge nel comunicato.

“Un anno scolastico che in un certo senso si è interrotto a fine febbraio, lasciando tutti con un senso di incertezza e sospensione, almeno fino a quando non è risultato chiaro che non sarebbe ripreso”.

“A quel punto, in tante realtà locali, tutte le parti in causa si sono attivate, ognuna per le proprie competenze, per ottenere il miglior risultato possibile in uno scenario indiscutibilmente compromesso. Ora l’anno scolastico è finito ufficialmente e per fortuna anche la situazione dei contagi da Covid-19 sembra finalmente sotto controllo”.

“Vediamo quindi, che tante Amministrazioni locali, nella figura dei Sindaci e degli Assessorati all’Istruzione, organizzano aule all’aperto, offrono spazi comunali e supporto organizzativo affinché agli studenti più giovani venga data l’opportunità di salutare di persona gli insegnanti e i compagni di classe, con particolare attenzione agli alunni che terminano i cicli scolastici (terzo anno della Scuola dell’Infanzia, quinto anno della Scuola Primaria, terzo anno della Scuola Secondaria)”.

“Purtroppo – è l’affondo – ci addolora vedere che a Cardano al Campo l’anno scolastico è terminato nel silenzio e nella totale assenza dell’Amministrazione Comunale”.

”In questo modo alunni e insegnanti vengono privati di un importante momento di saluto, vicinanza e reciproca riconoscenza per gli anni trascorsi insieme. Gli Amministratori di Cardano al Campo probabilmente non si rendono conto di quanto un momento del genere sia fondamentale per dei bambini di sei anni che a settembre varcheranno per la prima volta l’ingresso della scuola dell’obbligo, per dei ragazzi di 10 anni che non avranno altra possibilità di stare nella stessa classe con gli stessi amici e maestre che hanno avuto accanto per cinque anni, per i ragazzi di terza media che si disperderanno fra gli Istituti Superiori del territorio”.

“Non servivano grandi sforzi organizzativi e tantomeno economici, sarebbe bastata attenzione, presenza e volontà”.