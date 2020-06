Luino, proroga per il pagamento di Imu e Tari

L’Amministrazione Comunale di Luino, in considerazione delle intervenute difficoltà economiche determinate dall’Emegenza sanitaria – Covid 19 – ed in assenza di provvedimenti del Governo in merito alle scadenze o proroghe dei versamenti di competenza degli enti locali, ha disposto la proroga del pagamento della prima rata IMU dal 16 giugno 2020 al 31 luglio 2020.

Tale proroga non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, restando nel merito dei tributi , la TARI (tassa sui Rifiuti) verrà posta in riscossione con il mese di ottobre 2020.

A comunicare le due decisioni del Comune di Luino è stato l’assessore al bilancio Dario Sgarbi