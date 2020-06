In memoria di Giuseppe Silvestri

Varesenews vuole rendere omaggio a chi se n’è andato in silenzio, senza un momento in cui elaborare il lutto, la possibilità di dirsi ciao. Per questo abbiamo aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi. Per partecipare potete scrivere qui. Il servizio è gratuito.

In ricordo di mio padre Giuseppe Silvestri (74 anni)

Leggiuno

Caro papà, te ne sei andato nel giorno di Pasqua. Questo maledetto virus è stato più forte di te, che da sempre sei il mio super eroe. Ma non temere: lo sarai per sempre ❤️.

Mi hai insegnato tante cose, ma le più importanti saranno quelle che caratterizzeranno sempre la mia vita: il rispetto, la fratellanza, la condivisione.

La tua vita è stata piena di tantissime cose, belle e brutte, ma vissute sempre a testa alta, con la dignità che ti ha contraddistinto fino alla fine, fino al tuo ultimo respiro. Te ne sei andato solo, mentre dormivi sedato, lontano da noi che ogni istante abbiamo pregato per te, affinché potessi ritornare a casa. Ci abbiamo creduto fino alla fine e ora è triste rendersi conto che non ci sei più. Ma questo vale solo per il tuo corpo. La tua anima è nei nostri cuori, nei nostri pensieri e in tutte le cose che ci lasci, materiali e non.

Hai costruito per noi un paradiso, viviamo circondati dalle cose belle che con il tuo ingegno, la tua pazienza e il tuo cuore hai fatto e ti prometto che ne avremo sempre cura, per te e per la mamma.

Nel lavoro sei stata una persona eccezionale, arrivando a ricoprire ruoli dirigenziali nelle ferrovie dello stato, rispettando sempre i tuoi collaboratori, con i quali hai mantenuto un rapporto di fiducia, di stima e amicizia.

Hai fatto lotte politiche, rispettando sempre le idee altrui e la questione morale di Berlinguer è sempre stata anche la tua.

Padre amorevole, nonno incommensurabile, marito premuroso e innamorato, ci lasci un vuoto immenso che sono sicura riempiremo con tutti i bei ricordi che abbiamo di te. E non smetteremo mai di parlarti e di raccontare le cose che facevi, così che Elisa e Serena crescano sapendo di aver avuto un super nonno!

Sono immensamente felice di averti avuto come padre, il mio papi, e tutto l’affetto che ci sta arrivando dalle persone che ti hanno conosciuto non può che confermare quanto tu sia stata una persona eccezionale!

Ti voglio un bene immenso! ❤️

Laura