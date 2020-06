Poste di Daverio, in arrivo un altro impiegato

L’ufficio postale di Daverio, dopo l’emergenza covid, apre ancora a tre giorni a settimana.

Ma dal 1° giugno l’unica operatrice allo sportello è andata in pensione. Risultato? E’ rimasta la sola direttrice a dover gestire tre paesi limitrofi con pratiche a volte lunghe; ciò comporta attese lunghissime e ammassamenti di persone lungo la via Indipendenza, dove ha sede l’ufficio postale.

Trovo sia scandaloso far lavorare in questo stato la direttrice, perché poste non ha pensato di rimpiazzare la persona andata in pensione?

A.P

Risponde Poste Italiane

Siamo a conoscenza della situazione dell’ufficio postale di Daverio. Possiamo garantire che nei prossimi giorni, comunque entro la fine della settimana, entrerà in servizio un nuovo impiegato che andrà ad affiancare la direttrice.