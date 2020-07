Al rifugio Andolla serve un nuovo gestore

Il rifugio Andolla, in alta Valle Antrona, cerca un nuovo gestore a partire dal 2021. Il Cai Villadossola ha aperto il bando per l’assegnazione delle quattro strutture che compongono il rifugio. Gli interessati avranno tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare domanda.

Il complesso del rifugio Andolla si trova a un’altitudine di 2061 metri, comprende quattro edifici per un totale di 71 posti letto. Nella struttura principale si trova la cucina, la sala per la ristorazione, un bar, 51 posti letto per gli ospiti divisi in tre stanze, una camera per il gestore (4 posti) e una per gli aiutanti. Il secondo edificio ospita due camere per le famiglie con 6 posti letto ciascuna. Nella terza struttura si trovano altri servizi igienici e docce, che si aggiungono a quelli già esistenti nelle altre due. L’ultima parte del rifugio è stato ricavato da una camera dello stallone e funge da bivacco invernale.

Come riporta il bando, la struttura dovrà offrire il servizio di ristorazione all’alpinismo e all’escursionismo di giornata. Dovrà inoltre dimostrarsi un valido punto di appoggio agli alpinisti ed escursionisti impegnati in attività e trekking di più giorni, ma anche un luogo accogliente a supporto di attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica.

Il modulo per partecipare al bando e le linee guida riguardo la gestione della struttura si possono scaricare a questo link.

Al rifugio Andolla si può salire dalla località Cheggio di Antrona Schieranco, oppure da Simplon, in Svizzera. Dal rifugio si possono raggiungere tre ascensioni: quella del Pizzo Andolla o Portjengrat, quella del Pizzo di Loranco o Mittelruk, e quella del Weissmies. A poca distanza dal rifugio si trovano anche diversi percorsi adatti alle escursioni come: i sentieri SFT, GTA e C30, il Fletschhorn trekking, la Grande traversata delle Alpi e il Cammino sentiero Italia CAI.