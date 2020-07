Angera, i parchi gioco riaprono con nuove installazioni

Una buona notizia per le famiglie e i bambini di Angera. Con la giornata di oggi, martedì 14 luglio, tutti parchi gioco, sia del centro (aperto già ieri) sia delle periferie, riaprono finalmente con qualche nuova sorpresa che sarà gradita ai più piccoli.

Come infatti aveva già anticipato l’assessore Campagnuolo, nei parchi di Piazza Garibaldi e di via Volturno, così come alla Casetta Pop Up, sono stati installati una serie di nuovi giochi inclusivi, adatti quindi anche ai bambini con disabilità, inizialmente previsti per febbraio, prima dell’emergenza covid.

«Abbiamo aggiunto dei giochi inclusivi per facilitare l’accesso ai bimbi con difficoltà e l’accompagnamento dei genitori – spiega l’amministrazione augurando ai bimbi un “divertimento in sicurezza” -. Ci scusiamo per il ritardo ma per i lavori e l’organizzazione per garantire la sanificazione quotidiana abbiamo avuto un po’ di ritardi».