Assemblea Alfa, si parla di bilancio e acquisizioni

L’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2019 e l’incorporazione delle Società ecologiche di tutela saranno i principali temi al centro dell’Assemblea dei Soci di Alfa Srl convocata per giovedì 23 luglio alle 18 presso il Centro Congressi di Ville Ponti a Varese.

Alfa è il gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Varese; totalmente pubblica, ne sono soci 123 comuni, che detengono complessivamente quasi il 60% del capitale, mentre la parte restante è nelle mani della Provincia di Varese. Il bilancio 2019 si è chiuso con una forte crescita del fatturato, che ha superato i 44 milioni di euro, 13,5 in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la fusione in Alfa delle società ecologiche, lo scopo è di riunire sotto un unico tetto gli enti che sin dagli anni Sessanta si sono occupati di intervenire a salvaguardia di fiumi e laghi provinciali, prevalentemente attraverso la realizzazione delle opere di fognatura e depurazione. Prima come consorzi e poi come società, con soci i comuni interessati e la Provincia, le società ecologiche hanno svolto un ruolo importante per la prevenzione dell’inquinamento sul territorio, ruolo che ora dovrebbe risultare ancor più incisivo e con una visione più unitaria grazie al gestore unico. L’operazione è di fatto propedeutica all’ingresso in Alfa anche di Prealpi Servizi, l’azienda a prevalenza di capitale pubblico che dalla metà degli anni Ottanta gestisce tutti i principali impianti di depurazione provinciali. E proprio da Prealpi Servizi questa settimana Alfa ha preso in gestione il depuratore di Daverio, gli acquedotti comunali di Tradate e Gerenzano e gli acquedotti provinciali di Barza e dell’Arnona. Questi ultimi forniscono acqua potabile “all’ingrosso” ai gestori degli acquedotti di una ventina di comuni nelle aree comprese tra la sponda sud del Lago di Varese e il Verbano (Barza) e nella parte orientale della provincia.

Altro tema all’ordine del giorno dell’Assemblea di domani sarà quello dell’Accordo di rete tra Alfa e CAP Holding, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, una delle aziende più importanti del settore a livello nazionale. Alfa e Cap collaborano del resto già da più di un anno e si trovano insieme in Water Alliance, l’organizzazione che raggruppa ben tredici utility lombarde del ramo idrico.