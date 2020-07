Assemblea di Confcooperative alle Ville Ponti

“Costruttori di bene comune. Imprese: persone e comunità”. È questo il tema dell’assemblea generale di Confcooperative Insubria che si terrà venerdì 17 luglio a partire dalle ore 16 e 30 alle Ville Ponti di Varese.

«Finalmente riusciremo a tenere la nostra assemblea – dice Frangi -. Da quando l’avevamo convocata e poi annullata lo scorso 6 marzo, sembra passata un’epoca. In pochi mesi sono cambiate tante cose. Abbiamo sperimentato qualcosa di inedito». (nella foto Mauro Frangi durante l’assemblea del 2017)

L’assemblea si aprirà alle 16 e 30, seguirà alle 17 la relazione del presidente di Confcooperative Insubria Mauro Frangi, alle 17 e 45 testimonianze in materia di bene comune, ore 18 e 45 intervento di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative. La chiusura dei lavori è prevista per le 19. Per partecipare all’assemblea occorre dotarsi di dispositivi di protezione individuale.