In funivia al Sacro Monte di Varallo anche alla sera

Tutti i sabati fino al 29 agosto la funivia del Sacro Monte di Varallo sarà aperta, oltre al consueto orario estivo (9:00-19:00), anche dalle ore 20 alle 22.

Un modo in più per ammirare lo splendido Sacro Monte, che dal 2003 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Con l’avvicinarsi della prima notte di luna piena di agosto, inoltre, sabato 1 è in programma l’evento “Notte di luna piena” nella città di Varallo, per vivere un’emozione unica visitando il Sacro Monte in notturna.

La prenotazione è obbligatoria: info@discoveryaltopiemonte.it. Il ritrovo è fissato alle 20.45 al Sacro Monte, muniti di torcia e mascherina. L’evento è a pagamento.